انت الان تتابع خبر حريق 'ديكسي' وملف كورونا في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = رداً على غارات اسرائيلية.. حزب الله يطلق صواريخ باتجاه مزارع شبعا المحتلة،، والامم المتحدة تحذر من خطورة التصعيد.
= العمليات المشتركة تعتمد أسلوبا جديدا لحماية أبراج الطاقة من الاستهدافات،، والامن والدفاع تدعو للكشف عن المخربين.
= ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا مجددا.. والصحة توصي باعادة فرض حظر شامل للتجوال.
= في غضون ساعتين.. حريق ديكسي يدمر بلدة عمرها مئة وخمسون عاما في كاليفورنيا الامريكية.
= ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا مجددا.. والصحة توصي باعادة فرض حظر شامل للتجوال.
= في غضون ساعتين.. حريق ديكسي يدمر بلدة عمرها مئة وخمسون عاما في كاليفورنيا الامريكية.