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حريق 'ديكسي' وملف كورونا في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = رداً على غارات اسرائيلية.. حزب الله يطلق صواريخ باتجاه مزارع شبعا المحتلة،، والامم المتحدة تحذر من خطورة التصعيد.
= العمليات المشتركة تعتمد أسلوبا جديدا لحماية أبراج الطاقة من الاستهدافات،، والامن والدفاع تدعو للكشف عن المخربين.

= ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا مجددا.. والصحة توصي باعادة فرض حظر شامل للتجوال.


= في غضون ساعتين.. حريق ديكسي يدمر بلدة عمرها مئة وخمسون عاما في كاليفورنيا الامريكية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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