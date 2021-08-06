= في غضون ساعتين.. حريق ديكسي يدمر بلدة عمرها مئة وخمسون عاما في كاليفورنيا الامريكية.

= العمليات المشتركة تعتمد أسلوبا جديدا لحماية أبراج الطاقة من الاستهدافات،، والامن والدفاع تدعو للكشف عن المخربين.

بغداد - ياسين صفوان - = رداً على غارات اسرائيلية.. حزب الله يطلق صواريخ باتجاه مزارع شبعا المحتلة،، والامم المتحدة تحذر من خطورة التصعيد.

انت الان تتابع خبر حريق 'ديكسي' وملف كورونا في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية