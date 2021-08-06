مصر ترفع غلتها في الاولمبياد بميدالية رابعة

وخسرت جيانا أمام الصينية، يين تشايويان، بأفضلية تصويت الحكام "هانتي"، إثر تعادلهما 1-1.

واكتفت المصرية بالبرونزية، فيما تأهلت الصينية للمباراة النهائية للمنافسة على الميدالية الذهبية.

وهذه رابع برونزية لمصر في الألعاب الحالية، بعد برونزيات سيف عيسى في وزن -80 كيلوغراما، وهداية ملاك في وزن -57 كيلوغراما في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلوغراما.



يذكر أن جيانا، توجت بطلة للعالم في 2014 و2016، وحلت ثالثة في 2018.