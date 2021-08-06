بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن إخماد حريق داخل الجامعة التكنولوجية في بغداد.

وقالت المديرية في بيان إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفان مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال داخل الجامعة التكنولوجية في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشارها الى الكرفانات المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".