الكشف عن سبب انهيار علاقة برشلونة وميسي

وبحسب شبكة "سبورت إيطاليا"، فإن ميسي أصيب بخيبة أمل تجاه الفريق الذي بناه المدرب الهولندي رونالد كومان.

وأضافت "برشلونة فشل في منافسة توتنهام، على صفقة ضم الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع أتالانتا، مما تسبب في انهيار علاقة البرغوث بالبارسا".



وأشارت إلى أن ميسي أعجب بشدة بقدرات مواطنه روميرو خلال مشوار الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا.

وشددت الشبكة على أن ميسي طالب برشلونة، بشراء اللاعب صاحب الـ 23 عامًا.

ومع رحيل روميرو عن أتالانتا، واقتراب إعلان انضمامه لتوتنهام، فإن هذا يعد السبب الأبرز وراء فشل بقاء ميسي في الكامب نو.