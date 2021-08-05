الأعرجي من مخيم: القانون لا يحاسب الأبرياء على جريمة اقترفها غيرهم

وقال مكتب الاعرجي في بيان، إنه "بتكليف من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، زيارة إلى مخيم الجدعة، للاطلاع على أحوال النازحين والوقوف على احتياجاتهم الإنسانية".ورافق الأعرجي، بحسب البيان "في جولته وفد أمني رفيع، ضم نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ووكيل وزارة الهجرة كريم النوري، وعددا من ضباط الأجهزة الأمنية والعمليات المشتركة".

واطلع الأعرجي على "أحوال النازحين في المخيم واستمع إلى مشكلاتهم ومعاناتهم في ظل أجواء الصيف القاسية"، مشيرا إلى أن حضوره مع وفد أمني رفيع "جاء لتلبية احتياجات ساكني المخيم، وتذليل العقبات أمام المشكلات التي يعانونها بالتعاون مع وزارة الهجرة المعنية بالأمر".



وأكد الأعرجي أن "أبناء العراق هم تحت رعاية الحكومة العراقية، وأن العراق يحترم مبادئ حقوق الإنسان، وهي مبادئ سامية، ويجب أن يكون الإنسان العراقي محترما".

وبين الأعرجي أن "القانون لايحاسب الأبرياء على ذنب أو جريمة اقترفها غيرهم"، مؤكدا بالقول "نشعر بالسعادة أن نلتقي من يريد أن نستمع إليه، وسنكون أمناء في نقل المطالب الى رئيس الوزراء".

كما أجرى الأعرجي والوفد المرافق له بحسب البيان "زيارة إلى قضاء الشرقاط، والتقى ببعض عوائل الشهداء والمتضررين من داعش الإرهابي، واستمع إلى مطالبهم".

