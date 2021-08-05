ايران ترد على تهديد اسرائيل 'لا تختبرونا'

وكتب سعيد خطيب زاده في حسابه الرسمي على "تويتر": "في انتهاك صارخ آخر للقانون الدولي، يهدد النظام الإسرائيلي الآن بشكل صارخ إيران بالعمل العسكري".

واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن "مثل هذا السلوك"، الذي وصفه بـ"الخبيث"، ينبع من "الدعم الغربي الأعمى لإسرائيل"، على حد قوله".



وأضاف خطيب زاده: "نقول هذا بوضوح.. أي عمل أحمق ضد إيران سيقابل برد حاسم"، مخاطباً إسرائيل: "لا تختبرونا".

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس قال، في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية: إن "إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران".

