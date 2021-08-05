مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في بابل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان " مفارزها ألقت القبض على 10 متهمين في محافظة بابل بحوزتهم 2500 ألفان وخمسمائة حبة مخدرة متنوعة، ومادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي".



واضافت انه، "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28/32 مخدرات".

