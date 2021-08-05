دولة تتعهد بتقديم ملياري جرعة لقاح مضاد لكورونا

وقال التلفزيون الرسمي إن شي أضاف في رسالة مكتوبة إلى منتدى دولي للتعاون بشأن اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 بأن الصين ستتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبرنامج "كوفاكس" الدولي لتوزيع اللقاحات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد قال في أواخر يوليو إن الصين قدمت أكثر من 700 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.