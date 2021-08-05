بمناسبة انتهاء مهام عمله.. الكاظمي يستقبل سفير اسبانيا لدى العراق

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والذي ورد للسومرية نيوز، فإن "الكاظمي اثنى على مستوى العلاقات العراقية الأسبانية وجهود السفير خلال مدّة عمله"، مؤكداً "تطلّع العراق إلى المزيد من التعاون مع إسبانيا وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن، والاقتصاد، والاستثمار".وأعرب الكاظمي عن "رغبة العراق في فتح الأبواب أمام الشركات الإسبانية للمشاركة والاستثمار في الاقتصاد العراقي، ولاسيما في قطاع إدارة المستشفيات وتدريب ملاكاتها".

من جانبه، أكّد السفير الإسباني "تطلّع حكومة بلاده إلى المزيد من توثيق عرى التعاون، والصلات الثنائية مع العراق، وتعضيدها للجهود العراقية في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على دعم استقرار المنطقة وتوطيد التهدئة، والتنمية المستدامة فيها".

