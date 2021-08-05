انت الان تتابع خبر ميقاتي بعد لقائه عون: هناك تقدم ولو أنه بطيء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس وزراء لبنان المكلف، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، قوله إن "تقدما بطيئا تحقق صوب تشكيل حكومة في البلاد".
وأضاف بعد جلسة مع الرئيس ميشال عون ان "جلسة اليوم مع رئيس الجمهورية خطوة إيجابية للأمام".
واستبعد ميقاتي تقديم اعتذار عن تشكيل الحكومة، قائلا: "لا مكان للاعتذار حتى الساعة، وأنا أسعى لتشكيل حكومة فاعلة ولا داعي لإثارة المشاكل".
وتابع قائلا: "هناك تقدم ولو أنه بطيء".
واستبعد ميقاتي تقديم اعتذار عن تشكيل الحكومة، قائلا: "لا مكان للاعتذار حتى الساعة، وأنا أسعى لتشكيل حكومة فاعلة ولا داعي لإثارة المشاكل".