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ميقاتي بعد لقائه عون: هناك تقدم ولو أنه بطيء

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بغداد - ياسين صفوان - نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس وزراء لبنان المكلف، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، قوله إن "تقدما بطيئا تحقق صوب تشكيل حكومة في البلاد".
وأضاف بعد جلسة مع الرئيس ميشال عون ان "جلسة اليوم مع رئيس الجمهورية خطوة إيجابية للأمام".

وتابع قائلا: "هناك تقدم ولو أنه بطيء".

واستبعد ميقاتي تقديم اعتذار عن تشكيل الحكومة، قائلا: "لا مكان للاعتذار حتى الساعة، وأنا أسعى لتشكيل حكومة فاعلة ولا داعي لإثارة المشاكل".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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