ميقاتي بعد لقائه عون: هناك تقدم ولو أنه بطيء

وأضاف بعد جلسة مع الرئيس ميشال عون ان "جلسة اليوم مع رئيس الجمهورية خطوة إيجابية للأمام".

وتابع قائلا: "هناك تقدم ولو أنه بطيء".

واستبعد ميقاتي تقديم اعتذار عن تشكيل الحكومة، قائلا: "لا مكان للاعتذار حتى الساعة، وأنا أسعى لتشكيل حكومة فاعلة ولا داعي لإثارة المشاكل".

