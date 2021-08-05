انجاز فريد.. فرنسا تبلغ نهائي ثلاث منافسات جماعية بالاولمبياد

ففي منافسات كرة السلة تغلبت فرنسا على سلوفينيا العنيدة بفارق نقطة واحدة بنتيجة 90-89 لتضرب موعدا في المباراة النهائية مع منتخب الولايات المتحدة صاحب الكعب العالي في الاولمبياد والمرصع بالنجوم والاسماء الكبيرة في رياضة العمالقة.اما في منافسات كرة الطائرة بلغت فرنسا النهائي على حساب الارجنتين بثلاث مجموعات نظيفة لتلاقي روسيا الفائزة على البرازيل 3-1.

واخيرا اقصت فرنسا، مفاجئة البطولة مصر في منافسات كرة اليد بعد التغلب عليها في نصف النهائي بنتيجة 27-23 لتلاقي الدنمارك التي تغلبت على اسبانيا بذات النتيجة، للظفر بالذهب.

