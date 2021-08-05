اريكسن يحدد موعد عودته للملاعب

وأبلغ إريكسن صاحب الـ29 عاما، زملائه في إنتر ميلان أنه سيعود للملاعب في غضون أربعة إلى خمسة أشهر، مضيفا أن حالته الصحية جيدة.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن اللاعب الدنماركي نقل هذه الرسالة لزملائه خلال زيارته لمقر تدريبات إنتر ميلان، أمس الأربعاء.



ويخضع إريكسن في الوقت الحالي لبرنامج إعادة تأهيل حصل عليه من أطباء المنتخب الدنماركي، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب خلال شهر حزيران الماضي.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن تفاؤل إريكسن يقابله علامات استفهام حول مستقبله الكروي، إضافة إلى أن لوائح "الكالشيو" تحظر الاستعانة بلاعبين يعانون من مشاكل في القلب.

