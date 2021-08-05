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انت الان تتابع خبر صورة.. أنشيلوتي يعذب لاعبي ريال مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-05 | 14:26
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يلجأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لتدريبات شاقة بدنيا لتجهيز لاعبيه لمنافسات الموسم الجديد.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن لاعبي الريال عادوا مجددا للتدرب بارتداء أقنعة الأكسجين التي لا تعد غير مريحة على الإطلاق، لأنه من الصعب الركض وتحمل على ظهرك حقيبة صغيرة مع صمام ينظم دخول وخروج الهواء.
وأوضحت أن هذه الوسيلة يلجأ إليها أنطونيو بينتوس، مدرب اللياقة البدنية المساعد لأنشيلوتي، وتحاكي التدريب على مرتفعات.
وأوضحت أن هذه الوسيلة يلجأ إليها أنطونيو بينتوس، مدرب اللياقة البدنية المساعد لأنشيلوتي، وتحاكي التدريب على مرتفعات.
ووصفت الصحيفة أن هذه الأقنعة التي عادت مجددا إلى مقر تدريبات ريال مدريد بأنها تعذب لاعبي الملكي، لكن أنشيلوتي يلجأ إليها لتخفيف معدل الإصابات الذي داهم الفريق في الموسم الماضي، ولحصوله على معلومات كافية عن الحالة البدنية لكل لاعب.
وتابعت "ماركا": "أنشيلوتي يريد طائرات في الملعب خلال منافسات الموسم الجديد، لذا يعمل بكل ضمير لتجهيز لاعبيه بدنيا".
ولفتت أيضا إلى أن المدرب الإيطالي يفضل منح لاعبيه أكبر قدر من التدريبات البدنية مع تقليل عدد الوديات ورحلات السفر التي تكون مرهقة بدنيا.
ولعب الفريق الملكي 3 مباريات ودية هذا الصيف، ويختتم بروفاته للموسم الجديد بمواجهة ميلان الإيطالي، يوم الأحد المقبل.
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