تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

وكشفت إذاعة "RAC1" الكتالونية عن تفاصيل العقد الجديد الذي سيوقع عليه ليونيل ميسي "خلال الساعات القليلة المقبلة".

وقالت: "مسلسل ميسي العظيم وصل لمرحلته الأخيرة، حيث سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم، وسوف يحصل على نصف راتبه، وسيكون الشرط الجزائي بقيمة 350 مليون يورو".



وأضافت: "بعد مرور عام تقريبًا على أزمة البورفاكس الشهيرة، فإن ميسي سيوقع على العقد الجديد اليوم الخميس أو في نهاية يوم غد الجمعة، مع العلم أنه لم يكن لاعبا لبرشلونة منذ 1 يوليو/ تموز الماضي".

وكان ميسي قد وصل إلى برشلونة، مساء أمس الأربعاء، عقب نهاية عطلته الصيفية، ومن المقرر أن يعقد والده ووكيل أعماله خورخي ميسي جلسة مع إدارة البارسا قبل توقيع العقود رسميًا.

