بسبب السرعة المفرطة.. حادث مروري مأساوي بين 3 سيارات في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - افادت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، بوقوع حادث مأساوي في محافظة الديوانية بين 3 سيارات.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حادثا مروريا مؤسفا بين ثلاث مركبات من نوع (تويوتا شيزر ، وسوبر كراون ، وباص كبير نوع سترا)"، مبينا ان "سبب الحادث هو نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة نوع (تويوتا شيزر)، مما أدى إلى عبوره على الجانب الآخر (المقابل) من الطريق واصطدامه بالمركبة نوع (باص) والمركبة نوع (سوبر كراون)".



واشارت الى ان "الحادث ادى لوفاة سائق المركبة الثانية (تويوتا شيزر)".

