وزير الداخلية يصدر توجيها مهما بشأن تثبيت المنتسبين

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بإصدار أوامر تثبيت للمنتسبين على الملاك الدائم الذين يتقاضون راتبًا شهريًا من الوزارة ومستمرين بالخدمة ولم تصدر لهم أوامر تعيين قبل وبعد أحداث ٩/٤/٢٠٠٣ والذين استوفوا شروط التعيين وقت مباشرتهم بشكل قانوني

المكتب الاعلامي لوزير الداخلية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الغانمي وجه بإصدار أوامر تثبيت للمنتسبين على الملاك الدائم الذين يتقاضون راتبًا شهريًا من الوزارة ومستمرين بالخدمة ولم تصدر لهم أوامر تعيين قبل وبعد أحداث ٩/٤/٢٠٠٣ والذين استوفوا شروط التعيين وقت مباشرتهم بشكل قانوني، حيث بلغ عددهم اكثر من ٣٠٠٠ منتسب".



واضاف ان "هذه الخطوة تأتي من أجل تثبيت حقوق هؤلاء المنتسبين وعدم ضياع مستحقاتهم التقاعدية، على أن يشمل هذا القرار المنتسبين المستمرين بالخدمة حالياً والمراتب المتوفين والشهداء برتبة شرطي واعتماد آخر ترقية بالرتبة التي كانوا يعملون بها قبل وفاتهم الحاصلين عليها وفق الضوابط والشروط".