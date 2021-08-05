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ضبط مواد مخدرة في منفذ طريبيل وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، ضبط مواد مخدرة في منفذ طريبيل الحدودي، فيما اشارت الى احالة محضر ضبط المسؤولين عنها إلى القضاء.
وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "هيئة المنافذ الحدودية، ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية في منفذ طريبيل الحدودي تمكنت من ضبط مواد مخدرة في سكن وكلاء الإخراج مخبأة بشكل مُحكَم".

وأضافت الخلية، ان "هذه الإجراءات تأتي ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في ضبط العمل في المنافذ البرية والجوية والبحرية للعراق، ومحاربة شبكات الفساد، وفي إطار الجهود التي تتخذها فرق الهيئة في الإدارة المنضبطة والفعالة حفاظا على حضور الدولة السيادي في جميع الحدود".

ووفقا للهيئة فإنه "بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق ضبطت كمية من الحبوب فضلا عن أدوات تعاطي مادة الكريستال المخدرة".


واشارت الى، "تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك وإحالتها إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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