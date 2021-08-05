انت الان تتابع خبر بالفيديو: الكاظمي يخير وزرائه ما بين الترشح والمنصب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبما أن باب الانسحابات من السباق الانتخابي اغلق رسميا فلا خيارات أمام الوزراء المرشحين سوى تقديم الاستقالة مجبرين لا مخيرين فمن الصعب جدا في الوقت الحالي احراج المرشح بهكذا قرارات متاخرة كما وصفها قانونيون.



الْحَدِيثُ عَنْ اسْتِغْلَالِ مَوَارِدِ الدَّوْلَةِ فِي الدَّعَايَاتِ الِانْتِخَابِيَّةِ لَيْسَ ضَرْبًا مِنْ الْخَيَالِ بَلْ حَقِيقَةً وَاضِحَةً لَاسِيَّمَا بَعْدَ فَتْحِ تَحْقِيقٍ بِوِزَارَتَيْنِ يُشْتَبَهُ بِهِمَا وَفْقَ تَأْكِيدَاتٍ جَاءَتْ عَلَى لِسَانِ رَئِيسِ الْحُكُومَةِ مُصْطَفَى الْكَاظِمِي.