انت الان تتابع خبر وفد عراقي يصل الى طهران للمشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل الوفد العراقي المشارك بمراسيم اليمين الدستوري للرئيس الايراني الجديد، اليوم الخميس، إلى طهران، برئاسة رئيس الجمهورية برهم صالح.
ونقلت وكالة انباء فارس الإيرانية، أن "الوفد العراقي المشارك بمراسيم اليمين الدستوري للرئيس الإيراني وصل الى طهران برئاسة رئيس الجمهورية برهم صالح "، مؤكداً أن الرئيس صالح سيجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين الإيرانيين".
وأضاف أن "رئيس الجمهورية سيلتقي الرئيس الإيراني قبل أداء القسم في البرلمان و بحضور وفود من 80 دولة".
وأضاف أن "رئيس الجمهورية سيلتقي الرئيس الإيراني قبل أداء القسم في البرلمان و بحضور وفود من 80 دولة".
وستقام مراسم اليمين الدستورية عصر اليوم بمشاركة 115 مسؤولا من 73 بلدا، من بينهم 10 رؤساء دول.