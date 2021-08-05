وفد عراقي يصل الى طهران للمشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

ونقلت وكالة انباء فارس الإيرانية، أن "الوفد العراقي المشارك بمراسيم اليمين الدستوري للرئيس الإيراني وصل الى طهران برئاسة رئيس الجمهورية برهم صالح "، مؤكداً أن الرئيس صالح سيجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين الإيرانيين".وأضاف أن "رئيس الجمهورية سيلتقي الرئيس الإيراني قبل أداء القسم في البرلمان و بحضور وفود من 80 دولة".

وستقام مراسم اليمين الدستورية عصر اليوم بمشاركة 115 مسؤولا من 73 بلدا، من بينهم 10 رؤساء دول.