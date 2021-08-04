انت الان تتابع خبر تظاهرات حاشدة امام مبنى البرلمان اللبناني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - احتشد عدد كبير من الشبان اللبنانيين، اليوم الاربعاء، وبدأ الشبان برشق مدخل البرلمان اللبناني بالحجارة، كما حاولوا تجاوز الحواجز الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية بمحيط مجلس النواب.
يأتي ذلك بالتزامن مع مسيرات حاشدة في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
وكانت مجموعات من مختلف المناطق تزداد أعدادها مع الوقت، ترابط في ساحة الشهداء وسط بيروت، وترفع أناشيد وشعارات "ثورة 17 تشرين الاول".
وهذه المجموعات لم تشارك في المسيرات التي توجهت إلى المرفأ.
ويشهد مرفأ بيروت، صلوات إسلامية ومسيحية تحية لروح ضحايا انفجار المرفأ، وقد وجهت طوافات من القوة الجوية في الجيش اللبناني تحية لأهالي الضحايا بالتحليق فوق المرفأ بألوان العلم اللبناني.
وكانت مجموعات من مختلف المناطق تزداد أعدادها مع الوقت، ترابط في ساحة الشهداء وسط بيروت، وترفع أناشيد وشعارات "ثورة 17 تشرين الاول".
وهذه المجموعات لم تشارك في المسيرات التي توجهت إلى المرفأ.
وأفادت قناة "أل بي سي أي" بأن مجموعة من الشبان والشابات توجهت نحو بوابة أخرى لمجلس النواب عبر شارع باب إدريس.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه نقل 6 جرحى حتى الآن إلى المستشفيات من وسط بيروت و15 مصابا تم إسعافهم في المكان.
ويشهد مرفأ بيروت، صلوات إسلامية ومسيحية تحية لروح ضحايا انفجار المرفأ، وقد وجهت طوافات من القوة الجوية في الجيش اللبناني تحية لأهالي الضحايا بالتحليق فوق المرفأ بألوان العلم اللبناني.