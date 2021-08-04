انت الان تتابع خبر تصادم قطارين في تشيكيا يودي بحياة شخصين وعشرات المصابين (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قتل شخصان وأصيب العشرات، اليوم الاربعاء، في حادث تصادم بين قطارين ببلدة ميلافتشي غربي تشيكيا.
وقالت الشرطة التشيكية على "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أن شخصين لقيا حتفهما" في الحادث.
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#Czech 🇨🇿 :Two people died in a train collision near Domažlice, seven are in critical condition, 31 are out of danger. pic.twitter.com/EBG3jvQXpD— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) August 4, 2021
وأضافت: "تم الإبلاغ عن عشرات الجرحى في مكان الحادث. نساعد في إجلاء الركاب".
وفي يوليو/ تموز 2020، لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات، في حادثي قطار في تشيكيا.