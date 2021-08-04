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تصادم قطارين في تشيكيا يودي بحياة شخصين وعشرات المصابين (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - قتل شخصان وأصيب العشرات، اليوم الاربعاء، في حادث تصادم بين قطارين ببلدة ميلافتشي غربي تشيكيا.

وقالت الشرطة التشيكية على "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أن شخصين لقيا حتفهما" في الحادث.

 

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وأضافت: "تم الإبلاغ عن عشرات الجرحى في مكان الحادث. نساعد في إجلاء الركاب".

وفي يوليو/ تموز 2020، لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات، في حادثي قطار في تشيكيا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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