بالفيديو: في ذكرى الابادة رئيس الجمهورية يطالب بالكشف عن مصير المختطفين الايزيديين

بغداد - ياسين صفوان - افتتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء معرضا للوحات الفنية التي تجسد ما جرى للطائفة الايزيدية خلال حقبة داعش..وسط دعوات بضرورة تعويض المتضررين عما لحقهم من ظلم وويلات.

خطف وتجهير وقتل واغتصاب النساء حتى الموت.. جرائم تحرمها كل الاديان السماوية والقوانين لكنها مورست وامام انظار الجميع بحق الطائفية الايزيدية في العراق من قبل تظيم داعش الارهابي الذي يزعم بأنه يطبق شرع الله على الارض لكن اعمالهم لا تمت للشرع بأي صلة كانت. جريمة حدثت بقضاء سنجار التابع لمحافظة نيوى في عام الفين وخمسة عشر ليستذكر العراقيين هذه الذكرى الاليمة من خلال معرض لصور توضح ما جرى لتلك العوائل وسط دعوات بصرف تعويضات لهم من قبل الحكومية وجهات المعنية.



بجهد ذاتي وعلى نفقة شخصية ودون اي دعم حكومي رسمت هذه الوحات من قبل رسامين عراقيين الذي طالبوا جهات حكومية بدعمهم لكي يتمكنوا من عرض لوحاتهم بمعارض عالمية لايصال رسائل الايزيدين وما تعرضوا له من ظلم خلال السنوات القليلة الماضية.