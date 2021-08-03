إدارة مطار بغداد توضح بشأن انقطاع 'الكهرباء' عنه

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، الثلاثاء، توضيحاً بشأن انقطاع "الكهرباء" عنه، مؤكدة معالجة الأمر.

وقالت ادارة المطار في بيان، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديوي يظهر فيه أنقطاع التيار الكهربائي في مطار بغداد الدولي ذلك بسبب خروج أحد المغذيات الرئيسية للكهرباء الوطنية في المطار لمدة دقائق محدودة".

وأضاف "تود إدارة المطار أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية أنه تم معالجة الامر من قبل دائرة كهرباء الكرخ وعادت المنظومة الكهربائية للمطار بعد إصلاح الخلل الفني".