انت الان تتابع خبر بالفيديو: عام على انفجار مرفأ بيروت والحقيقة لا تزال غامضة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في 4 آب 2020 انفجر مخزن يحتوي كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ودمر معه أجزاء واسعة من المدينة المحيطة.

وصف الانفجار بأنه "أشبه بالقصف الذري على هيروشيما وناجازاكي" حتى أنه أُطلِق عليه مصطلح "بيروتشيما" تشبيهاً بما جرى لمدينة هيروشيما.

اللبنانيون اتحدوا وساهموا جميعاً في البحث عن مفقودين وتنظيف العاصمة وإزالة الدمار وتضامنوا مع المتضررين وأهالي الضحايا.

في اليوم نفسه بدأت التحقيقات الجنائية بالإنفجار وتم توقيف عدد من المسؤولين دون التوصّل حتى يومنا هذا إلى حقيقة واضحة حول أسباب وحيثيات ونتائج ملموسة.

المتضررون من الإنفجار ما زالوا ينتظرون تعويضاتهم.

وأهالي الضحايا يطالبون يومياً ومنذ عامٍ بكشف الحقيقة وإزالة الحصانة عن المسؤولين.. ولا من مجيب!