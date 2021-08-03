انت الان تتابع خبر الفضاء الأوروبية: حرارة الأرض في تركيا وقبرص تجاوزت 50 درجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واجتاحت حرائق الغابات التي اعتبرت الأسوأ منذ عقود مساحات شاسعة من سواحل تركيا على البحر المتوسط وبحر إيجه منذ أسبوع.

ونشرت وكالة الفضاء الأوروبية خريطة للمنطقة تشمل قبرص وتظهر مناطق واسعة باللون الأحمر الداكن.



وقالت الوكالة: "من الواضح أن درجات الحرارة السطحية في تركيا وقبرص وصلت إلى أكثر من 50 درجة مئوية مجددا".

وأضافت: "فيما تستخدم الأرصاد الجوية درجات حرارة الهواء المتوقعة، فإن القمر الاصطناعي يقيس الكمية الحقيقية للطاقة المنبعثة من الأرض ويعطي درجة الحرارة الحقيقية لسطحها".

وفي تركيا، تسببت درجات حرارة الهواء التي تجاوزت 40 درجة مئوية في كل أنحاء الجنوب، بارتفاع قياسي في استخدام الكهرباء أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الاثنين في مدن مثل أنقرة واسطنبول.



وأصبحت موجات القيظ أكثر تواترا في كل أنحاء العالم بسبب تغير المناخ، وفقا للعلماء الذين توقعوا أنها ستصبح أكثر شدة مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية.