اتفاق عقد يربط العراق كهربائياً مع الخليج لخمس سنوات

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ايلاف من لندن: أُعلِن في بغداد الثلاثاء عن الاتفاق مع هيئة الربط الكهربائي لمجلس التعاون الخليجي على عقد مدته خمس سنوات لتزويد العراق بالكهرباء ودخوله الى سوق الطاقة الخليجي.

وأعلنت وزارة الكهرباء اليوم الاتفاق على مدة عقدية أمدها خمس سنوات بمشروع الربط الخليجي للعراق مبينة أنه سيعيده الى الاقليم العربي ويدخله سوق الطاقة الخليجي بعد ستة اشهر من توقيع الاتفاقية.

وقالت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف" اليوم إنها عقدت في مقرها مساء الاثنين إجتماعاً إلكترونياً موسعاً ترأسه وكيل الوزارة لشؤون الانتاج مع هيئة الربط الخليجي لمجلس التعاون الخليجي استهدف إستعراض مستجدات المشروع والخطوات اللاحقة بشكل سريع خلال شهري آب أغسطس وأيلول سبتمبر2021 .

وأضافت ان الهية اوضحت خلال الاجتماع انها في تواصل مستمر مع وزارة الكهرباء العراقية واكملت جميع المفاوضات المتعلقة بالربط الكهربائي مع ارسال الاتفاقيات بعد إنضاجها بشكل نهائي وهي جاهزة لتعيين المستشارين المشرفين على تنفيذ الاتفاقية واستكمال تحديد الاسعار ليتم الانتهاء من الاتفاق بشكل نهائي .

وعبر وكيل وزير الكهرباء عن الارتياح لتوطيد العلاقات العراقية الخليجية والتي ستتوج بربط كهربائي حيث العودة للاقليم العربي وتحقيق المكتسبات الاقتصادية والفنية".. مؤكدا على "اهمية معرفة وتحديد قيم الاسعار ومناقشة مكان التحكيم والاستشارات المطلوبة".

دخول العراق

كما استعرض مدير عام دائرة التشغيل والتحكم في الوزارة موضوع إثراء المشروع فنياً وبيّن انه تم إستكمال جميع الاجراءات العقدية والاستشارية التي تنص على تحمل هيئة الربط الخليجي تكاليف انشاء الخط الرابط مع العراق والاتفاق على مدة عقدية أمدها خمس سنوات ويتم خلال المرحلة الاولى منها على مدى ستة اشهر شراء العراق الطاقةَ من السوق الخليجية ليتم بعدها دخول العراق سوق الطاقة العالمي وتبادل المنفعة عبر نقل وتمرير الطاقة" .

ومن جانبه اوضح مدير عام نقل كهرباء الجنوب انه تم تشكيل لجان فنية لتسهيل عمل الشركة المنفذة لخط (الفاو - الزور) جنوب العراق حيث استكملت جميع الموافقات الرسمية لمسار الخط المقترح" .

واكدت وزارة الكهربائية العراقية أنها أكملت 86% مما عليها من التزامات تجاه هذا الربط ،ومن المؤمل انجاز المرحلة الاولى منه والمتضمنة تزويد العراق بطاقة 500 ميكا واط الى محافظة البصرة العراقية الجنوبية بداية صيف عام 2022 .

مع الأردن

ومن جانبه اشار المتحدث باسم الوزارة احمد موسى الى ان وفداً من هيئة الربط الخليجي سيزور العراق قريباً للتباحث حول آلية استكمال تنفيذ الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط يربط محطة الزور بمحطة الفاو لكي تبصح الاتفاقية ناضجة في مرحتلها الأولى .

واوضح أن "المشروع يقسم إلى مرحلتين لتطوير مشروعات الربط والتي تقوم على أساس تبادل المنفعة للطاقة وليس على أساس استيراد الطاقة".

وبشأن الربط مع الأردن قال موسى إن "الربط الكهربائي مع الأردن يؤسس في مرحلته الأولى على إنشاء خط ريشة – القائم بـ 400 كي في وأن تنشأ محطة القائم التحويلية بـ 400 كي في أيضاً".. مبيناً أن هذا الربط "سيتكفل بنقل 150 ميغا واط إلى المحافظات الغربية ومن ثم يتطور ليصل إلى 960 ميغا واط".

وأكّد أن "المشروع أحيل إلى شركة "جنرال إلكترك" ضمن سقف زمني 26 شهراً لإنشاء وإكمال المرحلة الأولى".

واشار الى أن "زيارة وزيرة الطاقة الأردنية إلى بغداد مؤخرا شهدت التوقيع على آلية تنفيذ هذه الاتفاقية على نحو مسرّع على أن يكون إنجاز المرحلة الأولى بحوالي سنة واحدة".

حاجة العراق لمضاعفة انتاجه للطاقة الكهربائية

ويحتاج العراق حاليا إلى رفع طاقته الإنتاجية بنحو الضعف لتأمين مستويات مستقرة من الطاقة الكهربائية حيث ينتج ويستورد 19 ألف ميغاواط في الساعة فيما يحتاج إلى نحو 40 ألف ميغاواط لتأمين الكهرباء للدور والمؤسسات الحكومية.

يشار الى انه بعد انفاق العراق حوالي 80 مليار دولار منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يقضي العراقيون شتاء بارداً وصيفاً لاهباً وسط اتهامات متبادلة بين الأحزاب السياسية بالفساد الذي يغلف عقود وزارة الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفةى الكاظمي قال في 24 من الشهر الماضي ان "العمل بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج قد تم انجاز

85 في المئة منه في العراق وفي عام 2022 سيكتمل الربط الكهربائي بالكامل مع دول الخليج وكذلك الربط الكهربائي مع الاردن.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد وقعت في ايلول سبتمبر عام 2019 اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية

بطول 300 كيلومتر، مقسمة على مسافتين : 80 كيلومترا داخل العراق و220 كيلومترا داخل الكويت حيث سيزود المشروع في حال اتمامه العراق بمئات الميغاواط من الطاقة الكهربائية.

يشار الى ان الولايات المتحدة سبق وان عبرت في أكثر من مناسبة عن دعمها الكامل لمشروع ربط شبكات الكهرباء بين دول مدلس التعاون الخليجي والعراق .. مؤكدة استعدادها للمساهمة في إنجاح المشروع وتذليل العقبات أمامه.

