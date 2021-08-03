الحلبوسي والخصاونة يبحثان إنشاء المدن الصناعية والربط الكهربائي

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، لبحث التعاون والتنسيق الثنائي والاقتصادي والاستثماري، وأهمية تذليل العقبات والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كالمدن الصناعية ومشاريع الطاقة والربط الكهربائي وغيرها من المشاريع وفقاً للاتفاقات الثنائية".وأكد، أن "السلطة التشريعية في العراق تدعم مخرجات القمة الثلاثية وتوطيد التعاون الثنائي وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

من جهته، أشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن "القمة الثلاثية، الأردنية العراقية المصرية، أعطت زخماً مهماً لتعزيز التعاون المشترك، كما أكد على مكانة العراق في وجدان الملك عبد الله الثاني والأردنيين، والحرص على تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة".

