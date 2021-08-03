السامرائي يشيد بخطوة للكاظمي 'تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد المترهل'

وقال السامرائي في تدوينه له، إن "مبادرة دولة رئيس الوزراء، إشارة للبدء بالاليات الإدارية والتنفيذية "للورقة البيضاء" خطوة بالاتجاه الصحيح".

وأضاف، أن تلك الخطوة "تهدف الى إعادة هيكلة اقتصادنا المترهل لمواجهة التحديات الكبيرة التي يعيشها البلد، وسنكون له داعمين لتحقيق النجاح لاجل الوطن".



وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء.