السفير الأمريكي: علاقتنا مع العراق لن تتأثر بتغيير إدارات البيت الابيض

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "ضمن سلسلة الجلسات الحوارية الاستراتيجية الدورية، وبحضور مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، عقدت مستشارية الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية، في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، واستضافت السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر".وقدم السفير الامريكي، خلال الجلسة الحوارية، بحسب البيان، "ايجازاً عن طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين العراق وامريكا، والمستجدات التي حصلت في ظل ادارة الرئيس جو بايدن، مؤكدا اهمية تطوير العلاقة مع العراق والاهتمام به، لاهميته الاستراتيجية في الشرق الأوسط".

واوضح تولر، ان "العلاقة مع العراق لن تتأثر بتغيير الادارات في البيت الابيض، مشيرا الى اهمية استمرار دعم العراق".

وشهدت الجلسة، وفق البيان، "طرح مجموعة اسئلة على السفير الأمريكي من قبل الحاضرين، تتعلق بحجم ونوع الدعم الذي ستقدمه واشنطن للعراق، حيث بين السفير الامريكي دور الولايات المتحدة بتخصيص الاموال لدعم الاعمار والاستقرار في المناطق المحررة، لافتا الى ان الدعم الامني سيكون لتمكين كافة القوات الامنية العراقية من اداء مهامها في مكافحة الارهاب والتحديات الامنية".



من جانبه، اكد مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، على اهمية الاستفادة وتفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي، لتطوير القطاع الصحي والتعليمي والطاقة ، موضحا ان ماحصل في الجولة الرابعة من الحوار مع واشنطن كان ايجابيا ويصب في مصلحة العراق وشعبه.