خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل جديدة عن قتل إرهابي في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - كشفت خلية الإعلام الأمني، تفاصيل جديدة عن قتل إرهابي يوم أمس في محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية ورد لـ الخليج 365، ان "تم قتل الإرهابي وجرح آخر في أثناء اشتباك مباشر من قبل كمائن الفوج الثالث في اللواء الثامن عشر بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية المنتشرة في قرية الصفرة التابعة لناحية الرشاد بكركوك"، مشيراً الى أن "العملية تمت بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفرقة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية التي رصدت تحركات إصابة أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الذي لا يزال البحث جارياً عنه".



وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت يوم أمس الاثنين عن مقتل إرهابي حاول التعرض على قوة أمنية جنوبي كركوك.