بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط ١٤ حاوية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تستمر عمليات الضبط النوعية التي يقوم بها رجال المنافذ الحدودية بمتابعة مباشرة من رئيسها اللواء عمر عدنان الوائلي لمنع التهريب وإدخال المواد الممنوعة الى البلاد حيث تمكن منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط ( ١٤) حاوية بداخلها (دراجات نارية، اطارات ) مستعملة معدة للتهريب كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".



وأضافت، انه "شكلت لجنة من الدوائر العاملة المختصة واحيلت إلى القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".