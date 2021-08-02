انت الان تتابع خبر بالفيديو: البرلمان دخل مرحلة تسيير الاعمال بعد الانشغال بالتحضير للحملات الدعائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة يعيش البرلمان في حالة من التعطيل التي يعتبرها كثيرون مقصودة لانشغال اعضاء المجلس بالحملة الدعائية الانتخابية، وهو وضع دخل فيه البيت التشريعي حتى أنه يكاد يكون في مرحلة تسيير الاعمال مبتعداً عن الولوج بتفاصيل تشريع القوانين أو الاستجوابات النيابية في الوقت الحالي.
ولتلافي حالة الجمود التي يعاني منها البرلمان يرى البعض ضرورة توجه بعض اعضاء المجلس الى الدستور وقانون النظام الداخلي، للتوجه صوب اعتبار حالة التغيب الحاصلة غير قانونية، في خطوة لعلها تدفع عجلة العمل الرقابي والتشريعي في الوقت الحالي.
ويرى مراقبون ان استمرار تعطل انعقاد جلسات البرلمان يوصل رسالة سلبية الى العراقيين، سيما ان القوى السياسية الموجودة في المجلس تمارس دورها في التعبئة وحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات، وهي بذات الوقت عاجزة عن حضور جلسات البرلمان لممارسة دورها في حسب الدستور.
ويرى مراقبون ان استمرار تعطل انعقاد جلسات البرلمان يوصل رسالة سلبية الى العراقيين، سيما ان القوى السياسية الموجودة في المجلس تمارس دورها في التعبئة وحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات، وهي بذات الوقت عاجزة عن حضور جلسات البرلمان لممارسة دورها في حسب الدستور.