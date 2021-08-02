انت الان تتابع خبر بالفيديو: البرلمان دخل مرحلة تسيير الاعمال بعد الانشغال بالتحضير للحملات الدعائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة يعيش البرلمان في حالة من التعطيل التي يعتبرها كثيرون مقصودة لانشغال اعضاء المجلس بالحملة الدعائية الانتخابية، وهو وضع دخل فيه البيت التشريعي حتى أنه يكاد يكون في مرحلة تسيير الاعمال مبتعداً عن الولوج بتفاصيل تشريع القوانين أو الاستجوابات النيابية في الوقت الحالي.