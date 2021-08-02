القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت عن طريق تنفيذ احدى الممارسات الأمنية وبالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثاني للواء ومفرزة من شرطة النجدة لمنطقة الشباب جنوب غربي بغداد، من إلقاء القبض على احد المتهمين وضبط بحوزته 2 غم مادة كرستال، 2 بايب كرستال، 2 قداحة".واضافت، ان "عملية القاء القبض تمت من خلال عمليات التفتيش الدقيقة للعجلات والاشخاص".

واشارت القيادة الى ان "المتهم تم تسليمه مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".

