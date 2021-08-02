بيان جديد من الرافدين بشأن قروض المواطنين والموظفين

وقال مدير عام مصرف الرافدين وكالة بلال صباح في تصريح ورد للسومرية نيوز، أن "المصرف يمنح قروضا عدة للموظفين والمواطنين من ( 5 ـ 10 ـ 15 ـ 20 ) مليون دينار".

واشار الى ان "مصرف الرافدين يقوم بمنح قرض الـ 50 مليون دينار الخاص بالسكن وقروض السيارات والقروض التجارية للموظفين والمواطنين".

