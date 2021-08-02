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بيان جديد من الرافدين بشأن قروض المواطنين والموظفين

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بغداد - ياسين صفوان - اصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ايضاحا بشأن تقديم القروض للمواطنين والموظفين.
وقال مدير عام مصرف الرافدين وكالة بلال صباح في تصريح ورد للسومرية نيوز، أن "المصرف يمنح قروضا عدة للموظفين والمواطنين من ( 5 ـ 10 ـ 15 ـ 20 ) مليون دينار".

واشار الى ان "مصرف الرافدين يقوم بمنح قرض الـ 50 مليون دينار الخاص بالسكن وقروض السيارات والقروض التجارية للموظفين والمواطنين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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