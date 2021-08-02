انت الان تتابع خبر بيان جديد من الرافدين بشأن قروض المواطنين والموظفين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ايضاحا بشأن تقديم القروض للمواطنين والموظفين.
وقال مدير عام مصرف الرافدين وكالة بلال صباح في تصريح ورد للسومرية نيوز، أن "المصرف يمنح قروضا عدة للموظفين والمواطنين من ( 5 ـ 10 ـ 15 ـ 20 ) مليون دينار".
واشار الى ان "مصرف الرافدين يقوم بمنح قرض الـ 50 مليون دينار الخاص بالسكن وقروض السيارات والقروض التجارية للموظفين والمواطنين".
واشار الى ان "مصرف الرافدين يقوم بمنح قرض الـ 50 مليون دينار الخاص بالسكن وقروض السيارات والقروض التجارية للموظفين والمواطنين".