انت الان تتابع خبر اقبال متصاعد على منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ان منافذ التلقيح في العاصمة بغداد وبقية المحافظات شهدت اقبالا متصاعدا من المواطنين لتلقي التطعيم المضاد لكورونا. وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جميع المنافذ في بغداد والمحافظات تشهد تزاحما واقبالا متصاعدا لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ". وجددت الوزارة تأكيدها توفر جميع اللقاحات من ٣ مناشئ عالمية جميعها رصينة واثبتت فعاليتها في الوقاية من الإصابة.

