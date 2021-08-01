الكشف عن 'تطورات خطيرة' بحالة فنانة مصرية مشهورة

وقال المصدر الطبي قريب الصلة بحالة الفنانة المصرية، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن دلال عبد العزيز "تحتاج لعملية زراعة رئة".

وأوضح أن دلال تعاني بسبب عدم قيام الرئة بالوظائف الحيوية، وبالتالي تزيد صعوبة الحصول على الأوكسجين، لافتا إلى أن العملية "خطيرة وسيكون لها العديد من المضاعفات".



وأضاف المصدر، في تصريح نقله موقع "سكاي نيوز عربية": "تم استنفاد جميع خيارات العلاج التنفسي، وعلى الرغم من تعافي الفنانة من فيروس كورونا المستجد ، فإن وظائف الرئة لا تعمل بشكل صحيح منذ 3 أشهر".

وتابع: "حتى الآن تتنفس الفنانة عبر أجهزة التنفس الاصطناعي"، موضحا أنها تعاني من تليف كامل في الرئة، وهو أحد المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بـ"كوفيد-19"، وأن التحسن في حالتها "متذبذب إلى حد ما".

وأشار المصدر الطبي إلى أن أسرة دلال عبد العزيز تخشى الموافقة على زراعة الرئة لخطورة هذه العملية، لكن عند نجاحها بشكل كامل فإنها قد تشعر بتحسن في الصحة العامة، على حد تعبيره.



يذكر أن الإعلامي رامي رضوان ذكر في تصريحات حديثة، أن وضع العزيز "غير مستقر وحالتها الصحية تزداد صعوبة"، مطالبا الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره عن الفنانة، بعدما نشرت بعض المواقع خبر وفاتها الأسبوع الماضي، وهو الخبر الذي أزعج الأسرة بالكامل.