حرس الحدود يفتح نيرانه تجاه 15 متسللاً إلى العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، إحباط محاولة تسلل 15 شخصاً عبر سوريا إلى العراق.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة ضمن قاطع السرية الثالثة بالفوج الثالث في لواء حرس الحدود ١٩ من رصد مجموعة تقدر ب١٥ شخصاً يحاولون اجتياز الحدود من الجانب السوري الى الأراضي العراقية".



وأضاف البيان، "حيث تمت معالجتهم وحصل تبادل إطلاق نار والاشتباك مع هؤلاء المتسللين، وقد لاذو بالفرار والانسحاب نحو الأراضي السورية، وخرجت قواتنا لتفتيش الشريط الحدودي وعثرت على جثة احد هؤلاء المتسللين وهو سوري الجنسية تم التحفظ على الجثة من قبل الجهات المختصة".