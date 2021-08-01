دولة أوروبية تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بكورونا

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل 24470 إصابة جديدة بكورونا اليوم مقابل 26144 أمس، كما سجلت 65 وفاة مقابل 71 أمس السبت.

محمد يوسف

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