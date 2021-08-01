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لبنان.. مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بمنطقة خلدة

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بغداد - ياسين صفوان - قتل 5 أشخاص في اشتباكات بمنطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.
وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن "5 أشخاص قتلوا في اشتباكات بمنطقة خلدة بين مسلحين من حزب الله والعشائر على خلفية جريمة ثأر".

وأضاف الموقع أن "الجيش اللبناني دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة خلدة جنوبي بيروت وكثف من انتشاره لوقف الاشتباكات".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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