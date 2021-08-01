لبنان.. مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بمنطقة خلدة

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن "5 أشخاص قتلوا في اشتباكات بمنطقة خلدة بين مسلحين من حزب الله والعشائر على خلفية جريمة ثأر".

وأضاف الموقع أن "الجيش اللبناني دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة خلدة جنوبي بيروت وكثف من انتشاره لوقف الاشتباكات".

