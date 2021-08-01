المرور تصدر بياناً عن الحادث الدموي على طريق بابل بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "حادثاً مرورياً مؤسفاً وقع بين سبع مركبات، ضمن طريق المرور السريع (بابل - بغداد) اودى بحياة خمسة أشخاص، واصابة ستة آخرين".

وبينت، أن "أسباب الحادث كانت السرعة الشديدة لسائقي المركبات وعدم الانتباه مع عدم وضع مسافة امان".



وشددت المديرية على ضرورة "الالتزام التام بقواعد واسبقيات السير والابتعاد عن المخالفات المرورية والابتعاد عن السرعة الشديدة اثناء قيادة المركبة لتجنب وقوع الحوادث المرورية".