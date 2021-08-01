= على طريق حلة بغداد.. حادث سير يخطف حياة اربعة اشخاص بينهم منتسبون في الداخلية.

= بعد شلل البطاقة التموينية.. مشروع السلة الغذائية يلاقي ترحيبا نيابيا.. وخبراء يعدونه مشروعا للحد من الفساد.

= الرئاسات الثلاث تحث على الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتخابات،، ودعوات للمقاطعين بالعدول عن قرار الانسحاب.

بغداد - ياسين صفوان - = اجتماع رفيع لمناقشة مخرجات الحوار الاستراتيجي مع واشنطن،، والكاظمي يؤكد العودة الى اتفاقية الإطار نهاية العام الحالي.

انت الان تتابع خبر اجتماع القصر الحكومي والسلة الغذائية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية