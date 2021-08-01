انت الان تتابع خبر اجتماع القصر الحكومي والسلة الغذائية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = اجتماع رفيع لمناقشة مخرجات الحوار الاستراتيجي مع واشنطن،، والكاظمي يؤكد العودة الى اتفاقية الإطار نهاية العام الحالي.
= الرئاسات الثلاث تحث على الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتخابات،، ودعوات للمقاطعين بالعدول عن قرار الانسحاب.
= بعد شلل البطاقة التموينية.. مشروع السلة الغذائية يلاقي ترحيبا نيابيا.. وخبراء يعدونه مشروعا للحد من الفساد.
= على طريق حلة بغداد.. حادث سير يخطف حياة اربعة اشخاص بينهم منتسبون في الداخلية.
= بعد شلل البطاقة التموينية.. مشروع السلة الغذائية يلاقي ترحيبا نيابيا.. وخبراء يعدونه مشروعا للحد من الفساد.
= على طريق حلة بغداد.. حادث سير يخطف حياة اربعة اشخاص بينهم منتسبون في الداخلية.