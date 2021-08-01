بالوثيقة.. لجنة نيابية تحسم الجدل بشأن ترشيح عدنان درجال لرئاسة اتحاد الكرة

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عدم وجود أي مانع دستوري أو قانوني من ترشيح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لمنصب رئاسة اتحاد الكرة بوصف أن الاتحادات والنقابات هي منظمات غير حكومية.





وتضمنت وثيقة صادرة عن رئيس اللجنة ريبوار هادي حصلت عليها الخليج 365، ان اللجنة القانونية البرلمانية؛ لاتجد مانعا دستورياً وقانونياً من ترشح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لمنصب رئيس اتحاد الكرة العراقي.