الإطاحة بمسؤول 'مفرزة الاغتيالات' بداعش في صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على المتابعة والتعقب الاستخباراي ومقاطعة المعلومات في اطار تعقب العناصر الارهابية البارزة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على الارهابي المكنى ابو رسول الذي اعترف ابتدائياً و صدقت اقواله قضائياً بأنه انتمى لداعش وعمل ضمن المفارز الارهابية بالسيطرات الوهمية العصابات الإرهابية في قضاء الشرقاط".وأضاف البيان، ان "الارهابي اعترف ايضاً انه عمل في عام 2020 امر مفرزة امنية ارهابية للاغتيالات ضمن محافظة صلاح الدين و كلف باغتيال عدة مواطنين ابرياء حيث كانت وكالة الاستخبارات سباقة قبل تنفيذه لعمليات الاغتيال بسبب القبض عليه".

واشار البيان الى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الارهابي وفق أحكام المادة أربعة ارهاب".