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تعرف على مواجهات نصف نهائي اولمبياد طوكيو بمنافسات كرة القدم

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بغداد - ياسين صفوان - اسدل الستار يوم امس على الدور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم للرجال باولمبياد "طوكيو 2020"، حيث اسفرت اللقاءات عن تأهل كل من اسبانيا واليابان والبرازيل والمكسيك.
وتنطلق مواجهات نصف نهائي المسابقة يوم الثلاثاء المقبل الثالث من آب، حيث ستجمع المباراة الاولى البرازيل مع المكسيك فس الساعة الـ 11 صباحا، والثانية تجمع اليابان مع اسبانيا في الـ 2 ظهرا بتوقيت بغداد.

وتأهلت اسبانيا الى نصف النهائي على حساب ساحل العاج بنتيجة 5-2 واليابان على حساب نيوزيلندا بركلات الترجيح، بينما تأهلت البرازيل بعد فوزها على مصر بهدف وحيد، في حين سحقت المكسيك منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 6-3.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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