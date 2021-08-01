انت الان تتابع خبر مقتل مدني بنيران مسلحين وسطو على منزل وسرقة اموال ومصوغات ذهبية في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن مسلحين مجهولين اقدموا على قتل مدنيا جنوبي العاصمة بغداد، واخرين قاموا بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية شرقي العاصمة.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة البوعيثة التابعة لمنطقة الدورة في العاصمة بغداد ما اسفر عن مقتله في الحال".
وفي سياق اخر "اقدم مجهولون على اقتحام منزل ضمن منطقة البلديات وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار علما ان المنزل كان خالي من ساكنيه".