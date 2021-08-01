مقتل مدني بنيران مسلحين وسطو على منزل وسرقة اموال ومصوغات ذهبية في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة البوعيثة التابعة لمنطقة الدورة في العاصمة بغداد ما اسفر عن مقتله في الحال".

وفي سياق اخر "اقدم مجهولون على اقتحام منزل ضمن منطقة البلديات وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار علما ان المنزل كان خالي من ساكنيه".