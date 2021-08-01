بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، الأحد، عن اعتقال امرأة "سرقت" سيارة أجرة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إنه "في قبضة مكافحة الاجرام امرأة تستأجر سيارة اجرة وتسرقها من صاحبها في بغداد".

وأضاف البيان أنه "تم متابعة السيارة واثناء ذلك فقدت السارقة السيطرة على السيارة واصطدمت بجانب الطريق وبعدها تم القبض على المتهمة وضبط السيارة المسروقة".

ونقل البيان عن المتهمة قولها، إنها "سرقت السيارة بعد أن طلبت من السائق جلب شاحنة (هاتف)، قبل أن تهرب بها الى السيدية"، مؤكدة أنه تم اعتقالها في الجادرية.