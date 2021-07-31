انت الان تتابع خبر خروقات الأمن والانتخابات وكورونا في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = ارتفاع حصيلة هجوم يثرب إلى تسعة وثلاثين شهيداً وجريحا.. وبغداد ترسل وفدا امنيا للاطلاع على ملابسات الهجوم الارهابي.
= الكاظمي يطلع صالح على مخرجات الحوار الاستراتيجي.. ويؤكد على أهمية اجراء الانتخابات بموعدها المقرر.
= انخفاض معدل الإصابة بكورونا في البلاد.. والصحة تؤكد فاعلية اللقاحات بنسبة تسعين بالمئة.
= في كمين محكم.. اختراق شبكة لتجارة المخدرات وإلقاء القبض على جميع عناصرها في الانبار.
= انخفاض معدل الإصابة بكورونا في البلاد.. والصحة تؤكد فاعلية اللقاحات بنسبة تسعين بالمئة.