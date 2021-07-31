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خروقات الأمن والانتخابات وكورونا في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = ارتفاع حصيلة هجوم يثرب إلى تسعة وثلاثين شهيداً وجريحا.. وبغداد ترسل وفدا امنيا للاطلاع على ملابسات الهجوم الارهابي.
= الكاظمي يطلع صالح على مخرجات الحوار الاستراتيجي.. ويؤكد على أهمية اجراء الانتخابات بموعدها المقرر.

= في كمين محكم.. اختراق شبكة لتجارة المخدرات وإلقاء القبض على جميع عناصرها في الانبار.

= انخفاض معدل الإصابة بكورونا في البلاد.. والصحة تؤكد فاعلية اللقاحات بنسبة تسعين بالمئة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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