بلاد ما بين النهرين غارقة في الجهل والأمية

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"الخليج 365" من دبي: آثار جائحة فيروس كورونا في العراق مدمرة. يبلغ عدد سكان العراق أكثر من تسعة وثلاثين مليون نسمة، وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات في العراق 1.5 مليون إصابة وأكثر من ثمانية عشر ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء. مثل الكثير من دول الشرق الأوسط، فإن جهود التطعيم في العراق تتقدم بمعدل بطيء بشكل ينذر بالخطر - فقط 0.99٪ من سكان العراق يتم تطعيمهم بالكامل.

على الصعيد العالمي، يركز الحديث حول كورونا، بشكل مفهوم ، على عدد الوفيات وعدد الإصابات ومعدلات التطعيم. ومع ذلك ، يمكن العثور على إحصائيات خطيرة بالمثل في القصص التي لا حصر لها في بلدان مثل العراق الذي مزقته الحرب ، حيث لا تحظى الآثار الاجتماعية المدمرة للجائحة باهتمام عالمي يذكر ، ولا سيما تعليم الشباب.

طوال فترة تفشي الوباء ، فرضت حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد ، مما أثر على 11 مليون طفل عراقي ، بدءًا من طلاب ما قبل الابتدائي إلى طلاب ما بعد المرحلة الثانوية.

أثبتت الآثار المدمرة لـ COVID-19 ، إلى جانب سنوات من الآثار غير المباشرة للنزاع العنيف والتطرف ، أنها ضارة بالطلاب الذين يحظى تعليمهم وطموحاتهم المهنية المستقبلية بالفعل باهتمام محدود. الآن ، بالإضافة إلى آثار الوباء ، يواجه العراق آفاقًا محفوفة بالمخاطر: إمكانية وجود جيل أمي بأكمله .

طريقتان

أثر الوباء سلبًا على التعليم في العراق بطريقتين رئيسيتين: (1) عدم حصول الشباب العراقي على التعليم و (2) إعادة فتح المدارس بشكل غير منتظم. للأسف ، عدم القدرة على الوصول إلى التعليم في العراق ليس عقبة جديدة. هذه الظاهرة ابتليت بها البلاد لعقود من الزمن كنتيجة من الدرجة الثالثة للصراعات العنيفة المتعددة التي بدأت في عام 2003. إضافة COVID-19 إلى المعادلة يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع السيئ بالفعل في نظام التعليم العراقي.

في عام 2018 ، أفاد ACAPS ، وهو مزود مستقل للمعلومات الإنسانية ، أن 20 بالمائة فقط من الأطفال في العراق لديهم إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر في المنزل ، ما جعل الانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت أثناء الوباء مستحيلًا تقريبًا بالنسبة لغالبية الطلاب. في سلسلة من المقابلات مع أولياء الأمور العراقيين ، نقلت الأمهات والآباء أن أطفالهم لم يتلقوا أي تعليم منذ إغلاق المدارس في فبراير 2020.

خلال نفس سلسلة المقابلات ، أشار مدرس من إقليم كردستان العراق إلى عدم وجود اتصال بالإنترنت بين الطلاب. كعامل دافع لسبب عدم تمكن الطلاب من الالتحاق بالمدرسة تقريبًا. من حيث الاتصال بالإنترنت ، يحتل العراق مرتبة أقل بكثير من المتوسطات الدولية لجودة الإنترنت.

من بين العدد القليل من الأطفال العراقيين الذين حالفهم الحظ في الوصول إلى كل من الكمبيوتر والإنترنت ، فإن الاتصال ينقطع باستمرار بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. نتيجة لذلك ، لم يتمكن الطلاب من حضور الفصول الافتراضية واستكمال المهام المطلوبة والدراسة بشكل صحيح.

عند النظر إلى إعادة فتح المدارس غير المتسقة أثناء الوباء ، فقد أغلقت كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية المدارس وأعادت فتحها باستمرار بسبب التقلبات في أعداد حالات COVID-19. ضمن عمليات الإغلاق وإعادة الفتح المتقلبة ، أدت المدارس المكتظة التي لا تحتوي على معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE) إلى ارتفاع معدلات العدوى بين الأطفال في العراق.

تم تصنيف البلاد أيضًا من بين أعلى المعدلات في العالم من حيث المدة الإجمالية لإغلاق المدارس أثناء الوباء ، والتي استمرت 62 أسبوعًا. خلال هذا الوقت ، حتى الأطفال الذين تمكنوا من الالتحاق بالمدارس حصلوا على تعليم منخفض الجودة ، وكان بعض المعلمين قادرين على التدريس بنسبة 50 بالمائة فقطمن مناهجهم.

ووصف الدكتور عباس كاظم ، أحد كبار الزملاء في المجلس الأطلسي ، الأمر بأنه "عام يُنسى للأطفال" و "فوضى" تامة.

مبتلاة بالعنف

في الشرق الأوسط والبلدان المبتلاة بالعنف ، يعد التعليم أمرًا حيويًا للنمو الاقتصادي ، والاستقرار الاجتماعي ، وتحسين الصحة ، والتنمية الشاملة ، والعديد من المجالات الأخرى الحاسمة للاستقرار الوطني والإقليمي. أدى وباء الفيروس التاجي إلى تعميق الأزمة المالية العراقية المزعجة بالفعل من خلال الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، وتقلب أسعار النفط ، و 9٪ انكماش القطاع الاقتصادي غير النفطي في البلاد.

كان خطر وجود جيل أمي في العراق موجودًا قبل COVID-19 ، لكن نظام التعليم العراقي السيئ بالفعل هو الآن في دورة مكثفة من المقرر أن يصطدم بالاقتصاد الفاشل. إن احتمال دخول الشباب العراقي الأمي إلى سوق العمل خلال هذه الأزمة الاقتصادية - دون الحصول على التعليم المناسب للمساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد - سيؤدي حتماً إلى البطالة والفقر اللذين سيؤديان بلا شك إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وكما قال بول كوليير ، الاقتصادي والأكاديمي البريطاني ، "إذا ترك الشباب بلا بديل سوى البطالة والفقر ، فمن المرجح بشكل متزايد أن ينضموا إلى التمرد كوسيلة بديلة لتوليد الدخل".

فشلت الولايات المتحدة في إعادة بناء صحيح العراق بعد الغزو عام 2003 للاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين. على الرغم من الانتصارات الطفيفة في تحويل العراق إلى حكومة أكثر ديمقراطية ، إلا أن سنوات الصراع وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي التي أعقبت ذلك استمرت في تدمير البلاد. من منظور الأمن القومي ، يجب على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك أهمية تأثير الوضع التعليمي الحالي على الاستقرار في العراق. يُظهر التاريخ القضايا الأمنية من الدرجة الثانية والثالثة التي تأتي من السياسات التي فشلت في معالجة الأمن البشري بشكل كامل في العراق ، مثل فراغ السلطة الذي خلقدولة العراق الإسلامية والشام. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها العمل على إعادة هيكلة نظام التعليم في العراق قبل فوات الأوان.

على الرغم من أن جهود التلقيح العالمية التي بذلها الرئيس جو بايدن وقادة مجموعة الدول السبع تعتبر خطوة أولى قوية ، يجب بذل جهود عالمية إضافية لا تركز فقط على توزيع اللقاح.

مساعدات إضافية

يمكن إثبات مثال على ذلك من خلال إعلان 23 يوليو / تموز أن الولايات المتحدة ستخصص ما يقرب من 155 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للعراق. يمكن للولايات المتحدة تعظيم تأثير هذا التمويل من خلال الاستماع إلى ما يطلبه العراقيون والمنظمات على الأرض - مثل منظمة إنقاذ الطفولةدعوة عاجلة للتبرع بمعدات الوقاية الشخصية وأدوات التعقيم للمدارس العراقية.

تمتلك الولايات المتحدة والدول الحليفة القدرة على المساعدة في مكافحة معدلات العدوى في المدارس العراقية من خلال التبرع بمعدات الوقاية الشخصية التي تشتد الحاجة إليها وإرسال خبراء الصحة إلى المنطقة الذين يمكنهم توجيه هذه المجتمعات بشكل صحيح بشأن الممارسات لإعادة فتح المدارس بأمان وإبقائها مفتوحة.

من منظور داخلي ، يجب على حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية إعطاء الأولوية للتعليم من خلال زيادة الإنفاق في هذا القطاع. وفقًا لباري جونستون ، المدير المساعد للدعوة في صندوق ملالا ، خفضت الحكومتان العراقيتان مؤخرًا مخصصات ميزانيتهما للتعليم ، مع إنفاق العراق ككل على التعليم أقل من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط.

الاتساق مفتوح

بعد ذلك ، يجب أن يكون هناك اتساق بين فتح المدارس بين حكومة إقليم كردستان وبغداد. الانقطاع المستمر من فتح وإغلاق بسبب ارتفاع عدد الإصابات مدمرة للتعليم الطلاب وغير عادل كما المطاعم وغيرها من الشركات التي يُسمح لها بالبقاء مفتوحة.

على الرغم من أن عمليات الإغلاق بسبب COVID-19 أمر مفهوم ، إلا أنه لا ينبغي تنفيذها إلا في ظل الظروف القصوى. يجب أن تتعاون الحكومات العراقية مع المجتمع الدولي للحصول على المساعدة، مع توضيح مقدار معدات الحماية الشخصية التي يحتاجونها - إلى جانب الموارد الأخرى اللازمة لفتح المدارس بشكل آمن وفعال - وضمان بقائها مفتوحة.

حتى الولايات المتحدة شهدت العديد من النضالات الكبيرة داخل قطاع التعليم خلال جائحة الفيروس التاجي. يجب أن يساعد هذا المنظور صانعي السياسة الأمريكيين على إدراك خطورة الوضع في العراق.

في حين لا يوجد حل واضح لإصلاح نظام تعليمي معطوب للغاية ومتداعي ، لا يستطيع المجتمع الدولي أن يغض الطرف عن العراق مرة أخرى. يعد التعليم مجالًا واضحًا للتحسين إذا كان هناك إعادة بناء حقًا ، خاصة وأن إدارة بايدن تحول تركيزها نحو الدبلوماسية وبعيدًا عن العمليات العسكرية التقليدية.

فشلت الولايات المتحدة الجيل السابق والحالي من العراقيين من خلال عدم إعادة بناء البلد بشكل صحيح. ومع ذلك ، يمكنهم الآن دعم الأجيال القادمة في العراق حقًا من خلال الالتزام بنهج الأمن البشري ودعم القطاعات الاجتماعية الحيوية ، مثل التعليم.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن موقع "المجلس الأطلنطي".

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