الفياض يعتبر 'حادثة يثرب' محاولة يائسة لاثبات الوجود

وقال الفياض في تدوينة له عبر تويتر، إن "تكرار الهجمات الإرهابية يستدعي وقفة جادة وتحمل المسؤولية للحفاظ على امن المناطق المحررة".

وأضاف، أن "ماحدث يوم أمس من استهداف مجلس عزاء بناحية يثرب محاولة يائسة لاثبات الوجود، وذلك لن يزيدنا إلا إصرارا على إستئصال هذه الخلايا إستنادا للجهد الاستخباري الاستباقي وتعزيز منظومة الأمن الإجتماعي".



ويوم أمس الجمعة، أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً جاء فيه، إن "اعتداءً إرهابياً على أحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".