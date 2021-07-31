حقوق الانسان ترسل فريقاً للتحقيق بمقتل سجين في أحد مراكز البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، انها ارسلت فريقا تحقيقيا الى محافظة البصرة للتحقيق وجمع المعلومات بشان ما تم تداوله عن مقتل سجين في أحد مراكز شرطة المحافظة في حادثة هي الثانية خلال أسبوع واحد.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في حديث لـ الخليج 365، إن "حوادث التعذيب للمعتقلين والسجناء ليست جديدة وقد حصلت سابقا في مرات عديدة وتم توثيقها من خلال رصدنا الميداني والتقارير والتحقيقات التي قدمت من قبلنا الى محكمة حقوق الإنسان هي شاهد على هذه الحالة"، مبينا ان "العراق لديه التزامات دولية مهمة ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب، بالتالي يجب ان تكون هنالك إجراءات جدية وحقيقية لمنع حالات الانتهاكات والتعذيب التي تحصل بين الحين والآخر".



وأضاف، ان "حالات التعذيب وما حصل آخرها في محافظة البصرة هي نتيجة طبيعية كون إجراءات التحقيق تجرى من أشخاص ليسوا اصحاب اختصاص في هذا الامر، بالتالي فانه من المفترض ان تجري التحقيقات من قبل محققين قضائيين مختصين في هذا الأمر وبإشراف مباشر من السلطة القضائية وليس من خلال مراكز الشرطة"، لافتا الى ان "المفوضية أرسلت فريقا لتقصي الحقائق لما حصل في محافظة البصرة وما زالت تقوم باجراءات التحقيقات الاولية والاطلاع على كل الوثائق وهي بانتظار استكمال متطلبات الجانب التحقيقي في هذا الإطار والاطلاع على تقارير الطب العدلي تمهيدا لعرض النتائج على الرأي العام النتائج الكاملة".



وأكد الغراوي، ان "المفوضية لديها وسائل وآليات تعمل من خلالها استنادا الى القوانين ومن بينها الاطلاع على التقارير للطب العدلي وتنظيم افادات الشهود والاطلاع على الضحية والاثار البارزة عليه و الاوراق التحقيقية، ومن ثم تقديم لجنة تقصي الحقائق والتقرير النهائي وبحال وجدت المفوضية ان ما حصل ضمن المعايير وجود حالات تعذيب فانها تقوم برفع هذا الملف مشفوعا بكافة الوثائق الى محكمة حقوق الإنسان المختصة".